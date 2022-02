Voznik izsilil prednost pešcu, ki je utrpel hude poškodbe

Nekaj po 18.30. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na Kajuhovi ulici, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Policisti so ugotovili, da je voznik vozil po Kajuhovi iz smeri Litijske proti Zaloški cesti, kjer je na prehodu za pešce izsilil prednost pešcu.

V trčenju se je pešec huje telesno poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi

suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.