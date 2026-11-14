Voznik izstopil, avtobus se je s potnikoma naprej odpeljal sam

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je voznik avtobusa v Podvelki ustavil v bližini pošte in izstopil, vrata avtobusa pa pustil odprta.

V nekem trenutku se je avtobus začel sam premikati. Odpeljal se je čez križišče in trčil v ograjo, ki jo je podrl. Ograja je nato padla na parkirano vozilo in ga poškodovala.

V času nesreče sta bila na avtobusu dva potnika. Ko se je vozilo ustavilo, sta izstopila skozi vrata, ki jih je voznik pred tem pustil odprta.

Po doslej zbranih podatkih se nihče ni poškodoval.

Policisti bodo voznika avtobusa kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.