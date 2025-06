Voznik, ki je zbil osemletno Frido, vozil pod vplivom alkohola

S Policijske uprave Nova Gorica so danes sporočili nekoliko več podrobnosti o sobotni nesreči, ki se je zgodila v Vipavi. Z zbiranjem obvestil in ogledom so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil v smeri Podnanosa, ko mu je z njegove desne izza zidu deklica nenadoma stopila na vozišče in se zaletela v prednji desni del avtomobila.

Deklica je ob tem padla ter se lažje poškodovala. Poškodovano osemletnico so že na kraju nesreče oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Ajdovščina, starša pa sta jo nato odpeljala na nadaljnji pregled v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.