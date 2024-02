Voznik, ki so ga pričakovali v zaporu, povzročil nesrečo in pobegnil

Policiste so sredo okoli 17.30 obvestili o prometni nesreči, ki se je pripetila v Straži pri Raki. 27-letni voznik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v oporni zid, avto pa se je nato prevrnil na streho.

Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval, prav tako lažje je bil poškodovan 13-letni sopotnik.

Medtem ko so čakali na prihod reševalnega vozila, je 27-letnik pobegnil, a so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da je zoper njega sodišče izdalo odredbo za privedbo na prestajanje zaporne kazni, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v zavod za prestajanje kazni zapora. Okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, je sporočila predstavnica PU Novo mesto.

Kršitelj ostal brez audija

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Ručetni vasi okoli 16. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A3. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.