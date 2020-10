Voznik s kombajnom trčil v pešca, ki je umrl

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, se je včeraj ob 13.30 na lokalni cesti Levanjci –Dolič na območju občine Destrnik zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 72-letni voznik kombajna je pri vzvratni vožnji trčil v 66-letnega pešca, ki je stal ob ustavljenem osebnem avtomobilu ob robu vozišča. Pešca je stisnilo ob osebni avtomobil. Reševalci nujne medicinske pomoči so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.