Voznik kombija med vožnjo ostal brez kolesa

Policisti na številki 113 so prejeli klic nezadovoljnega potnika, ki se je peljal v kombiniranem vozilu iz Srbije v Slovenijo. Zaradi občutka, da vozilo ni tehnično brezhibno, se je sprl z voznikom. Policisti so vozilo ustavili in pregledali ter ugotovili, da je med vožnjo z njega odpadlo prednje levo kolo.