Voznik kombija pijan zaspal sredi ceste

Ob 02.27 uri je na OKC PU Koper poklicala cestninska nadzornica Darsa in sporočila, da je na regionalni cesti iz smeri Razdrtega proti Podnanosu na sredi ceste ustavljen kombi, v njem pa moški, ki ga ne morejo zbuditi. Cestninski nadzorniki so vozilo zavarovali, na kraj pa so odšli policisti, ki so ugotovili, da je v njem 31-letni voznik doma iz okolice Ajdovščine. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,79 mg/l alkohola.

Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, ker je svoje vozilo nepravilno ustavil na vozišču, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bo zanj napisan obdolžilni predlog.