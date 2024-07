Voznik mercedesa po sporu namerno zapeljal v teraso lokala

Policija je bila o dogodku obveščena včeraj, nekaj po 20. uri. Kot je razvidno s posnetka, ki smo ga pridobili, je voznik črnega mercedesa zapeljal v teraso gostinskega lokala v Štepanjskem naselju, nato pa s kraja odpeljal.

Kot so nam potrdili na PU Ljubljana, je identiteta voznika znana. V trčenju je bila poškodovana ena oseba, ki se je takrat nahajala na terasi.

Kot so nam povedali očividci, je sicer na terasi lokala nastala materiala škoda, polomljene so mize in stoli.

Policisti v zvezi z dogodkom še zbirajo obvestila in izvajajo aktivnosti za ugotovitev vseh okoliščin dogodka. Več podrobnosti niso razkrili.