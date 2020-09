Voznik mercedesa prekoračil omejitev za 107 km/h

Policisti so na pomurski avtocesti ustavili 40-letnega romunskega voznika, ki je imel po vsem sodeč veliko pretežko nogo. Čeprav je omejitev 110 km/h, je vozil s kar 217 km/h. Izrekli so mu globo v višini 1200 evrov in dodali devet kazenskih točk. Skrb vzbujajoči so tudi rezultati merjenja hitrosti na kranjski obvoznici.

icon-expand Prekoračitev hitrosti FOTO: PU Murska Sobota Policisti so v nedeljo malo po 16. uri na avtocesti zunaj naselja Turnišče v smeri Lendave med izvajanjem meritev hitrosti zaustavili 40-letnega državljana Romunije. Voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes Benz je vozil s hitrostjo 217 km/h, kljub temu da je hitrost omejena na 110 km/h. Kršitelju je bila izrečena globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, je sporočila predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Danes dopoldne pa je policija krajši čas nadzirala hitrost na kranjski obvoznici. Čeprav tako drastičnega preseganja omejitev niso zaznali, so rezultati meritev vseeno skrb vzbujajoči. Kot je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos, je ob omejitvi 50 km/h kar 58 voznikov vozilo s 66 km/h ali več. "Opozarjamo na upoštevanje prometnih pravil in predvsem na vožnjo znotraj omejitev hitrosti, ki je v kombinaciji z ostalimi dejavniki vožnje tudi najpogostejši razlog za prometne nesreče," je ob tem poudaril.