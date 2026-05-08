Voznik na avtocesti 201 km/h, sedem tovornjakov izločili iz prometa

Celjski prometni policisti so včeraj v sodelovanju s kolegi iz Maribora, Ljubljane in Murske Sobote, predstavniki Fursa, cestninskimi nadzorniki in podjetjem Cestel izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornjakov in avtobusov.

Nadzor so usmerili v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter spoštovanja predpisov s področja socialne zakonodaje glede obveznih počitkov in delovnega časa voznikov.

Ustavili in kontrolirali so 35 tovornih vozil in avtobusov ter 12 vozil za prevoz nevarnega blaga. Skupno so zaznali 35 različnih kršitev, od tega 14 kršitev s področja socialne zakonodaje. Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je manipuliral s podatki o času trajanja vožnje.

Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh tovornih vozilih je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so iz prometa izločili sedem tovornih vozil.