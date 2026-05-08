Črna kronika

Voznik na avtocesti 201 km/h, sedem tovornjakov izločili iz prometa

Celje, 08. 05. 2026 10.57 pred 22 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Prehitri voznik

Policija je izvedla poostren nadzor prometa na štajerski avtocesti, pri tem pa zaznala več kršitev. Izstopal je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h. Zabeležili so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih in jih sedem izločili iz prometa.

Celjski prometni policisti so včeraj v sodelovanju s kolegi iz Maribora, Ljubljane in Murske Sobote, predstavniki Fursa, cestninskimi nadzorniki in podjetjem Cestel izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornjakov in avtobusov.

Nadzor so usmerili v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter spoštovanja predpisov s področja socialne zakonodaje glede obveznih počitkov in delovnega časa voznikov.

Ustavili in kontrolirali so 35 tovornih vozil in avtobusov ter 12 vozil za prevoz nevarnega blaga. Skupno so zaznali 35 različnih kršitev, od tega 14 kršitev s področja socialne zakonodaje. Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je manipuliral s podatki o času trajanja vožnje.

Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh tovornih vozilih je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so iz prometa izločili sedem tovornih vozil.

Pnevmatike
FOTO: Pu Celje
FOTO: Pu Celje

Vzporedno so izvajali tudi meritve hitrosti in nadzor nad spoštovanjem varnostne razdalje. Pri tem so ugotovili 52 kršitev, od tega sedem prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Posebej je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h. Vozniku motornega kolesa, ki je prekoračil hitrost vožnje, so zaradi vožnje z neveljavnim vozniškim dovoljenjem motorno kolo zasegli.

"Policisti še vedno ugotavljamo, da številni vozniki kljub opozorilom ne upoštevajo predpisane varnostne razdalje. Tudi zaradi tega je včeraj na odseku Slovenske Konjice – Dramlje prišlo do dveh prometnih nesreč," so ob tem opozorili na PU Celje.

Kot so še dodali, bo zaradi nadaljevanja del na odseku Slovenske Konjice – Dramlje tudi v prihodnje prihajalo do zastojev, zato vse voznike pozivajo, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, spoštujejo omejitve hitrosti, predvsem pa naj na pot odhajajo spočiti.

