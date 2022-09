Voznik na begu: Najprej zapeljal proti policistki, nato še v Krko

Na Dolenjskem so policisti v četrtek zvečer lovili pobeglega voznika. Ko ga je patrulja poskusila ustaviti, je zapeljal proti policistki, da je ta morala odskočiti, nato pa oddrvel dalje. Policisti so se za njim pognali s sireno in modrimi lučmi, kljub jasnim znakom pa ni ustavil. Zaradi prehitre vožnje je nato zapeljal v Krko in pot nadaljeval peš. Na njegovo nesrečo so ga možje v modrem prepoznali, čaka ga kazenska ovadba.

icon-expand Voznik je med begom pred Policijo zapeljal v Krko, jo prebrodil in peš bežal dalje. FOTO: Shutterstock Patrulja policijske postaje Krško, ki je izvajala naloge nadzora državne meje, je v četrtek nekaj pred deseto zvečer v Kostanjevici ustavljala pasata koprskih tablic, ki pa se za njihove znake ni zmenil. Ko so mu z rdečo lučjo sporočali, naj ustavi, je zapeljal proti policistki, da je morala odskočiti, in oddirjal naprej, je sporočil predstavnik novomeške policijske uprave Robert Perc. Policisti so zapeljali za ubežnikom, a ga tudi modre luči in sirene niso prepričale, da bi ustavil. Drvel je do Pristave ob Krki, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal v reko, jo prebrodil in peš bežal dalje v smeri vasi Gazice. Na njegovo nesrečo so ga policisti prepoznali, vozilo so mu zasegli, njega pa čaka kazenska ovadba. A se nočna drama tu ni končala. Med zasegom vozila se je namreč zbrala večja skupina občanov, zaradi kršenja javnega reda in miru pa so policisti enemu napisali plačilni nalog, je še sporočil Perc.