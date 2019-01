Voznik na kritičnem odseku vozil dvakrat prehitro

Kot so sporočili iz PU Maribor, sta policista Policijske postaje Ptuj včeraj nekaj pred polnočjo na "kritičnem odseku" glavne ceste med Ptujem in Slovensko Bistrico, v križišču z regionalno cesto proti Podovi, v neposredni bližini kraja, kjer se je lani zgodila prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe, z laserskim merilnikom hitrosti izmerila hitrost vozniku osebnega avtomobila.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje

Voznik je vozil s hitrostjo kar 134 km/h, čeprav je hitrost s prometnim znakom omejena na 70 km/h. Policista sta 22-letnemu vozniku iz območja Šmarja pri Jelšah začasno odvzela vozniško dovoljenje.