Voznik na parkirišču trčil v pešca, enega huje poškodoval, nato pa odpeljal

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 19. ure na Ulici bratov Babnik v Ljubljani, in sicer na enem od tamkajšnjih parkirišč. Po do zdaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila pri vožnji vzratno odvzel prednost pešcema na prehodu za pešce in trčil v njiju.

Eden od pešcev je bil pri tem huje poškodovan, z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo, pravijo na PU Ljubljana. Drug pešec v dogodku ni bil poškodovan.