Voznik na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal naprej

Maribor, 30. 12. 2025 14.06 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Prehod za pešce, avto, splošna

64-letni voznik je na Partizanski cesti v Mariboru z osebnim avtomobilom trčil v otroka, ki je skupaj z mamo prečkal vozišče na prehodu za pešce. Na kraju nesreče je najprej ustavil, nato pa odpeljal naprej. Policisti so pri pregledu okolice vozilo in voznika izsledili. Otroka so odpeljali v klinični center Maribor, kjer so ugotovili, da je hudo telesno poškodovan, ni pa v smrtni nevarnosti.

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes okrog 10.45 ure obveščen o prometni nesreči na Partizanski cesti v Mariboru. Po do sedaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je 64-letni voznik z osebnim avtomobilom trčil v otroka, ki je skupaj z mamo prečkal vozišče na prehodu za pešce. Voznik je na kraju najprej ustavil, nato pa se odpeljal naprej. 

Policisti so pri pregledu okolice vozilo in voznika izsledili. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled kraja prometne nesreče. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so otroku nudili zdravniško oskrbo in ugotovili, da je hudo telesno poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti.

O prometni nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka.

Policisti bodo zoper povzročitelja prometne nesreče po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ob prometni nesreči.

