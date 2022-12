Voznik na prehodu za pešce trčil v žensko in otroka

Mariborski policisti so v sredo popoldan obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na Studencih v Mariboru. 53-letni voznik je na prehodu za pešce trčil v žensko in otroka. V nesreči je ženska utrpela hujše telesne poškodbe, a po dosedanjih informacijah ni v smrtni nevarnosti, otroka pa sta utrpela lažje poškodbe. Vse tri so odpeljali v bolnišnico.

S PU Maribor so sporočili, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.