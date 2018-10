Zapeljal z vozišča in trčil v ograjo

Policisti so ugotovili, da je voznik avtomobila citroen saxo vozil po desnem pasu hitre ceste od Celovške ceste proti razcepu Koseze. Iz neznanega razloga je zapeljal desno z vozišča in s prednjim desnim vogalom vozila trčil v zaključek kovinske varnostne ograje, ki poteka ob desnem robu hitre ceste. Po trčenju je zapeljal z vozišča na travo, po nekaj metrih vožnje pa je trčil v začetek nove ograje, ki se nahaja ob robu vozišča.

Vozilo je pri tem dvignilo v zrak in ga prevrnilo na izključevalni pas, kjer je najprej pristalo na strehi nato pa ga je obrnilo nazaj na kolesa, kjer je obstalo. V prometni nesreči je sopotnik ostal ukleščen v vozilu. S pomočjo posredovanja gasilcev in reševalcev je bil rešen iz vozila. Utrpel je hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc je bil opravljen hitri test za prepoznavo simptomov, ki je bil pozitiven, zato je bil zoper voznika odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri sumov kaznivega dejanja nevarne vožnje.