Voznik na Šolski ulici trčil v vzgojiteljico in tri otroke

V sredo ob 9.15 uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v križišču Šolske ulice in kamniške obvoznice. Po doslej znanih podatkih so ugotovili, da je voznik osebnega vozila pripeljal po Šolski ulici in zavijal na kamniško obvoznico, pri tem pa spregledal skupino otrok, ki je z vzgojiteljico prečkala cesto na prehodu za pešce. Voznik je trčil v vzgojiteljico in tri otroke ob njej.