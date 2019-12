Voznik namerno zapeljal v skupino učencev, umrl 12-letni deček

Do nesreče je prišlo v ponedeljek okoli 15.20 ure v kraju Loughton, kmalu po koncu šolskega dne. Voznik avtomobila znamke Ford, ki je namerno zapeljal v učence šole v bližini Debden Park High School, je do smrti povozil 12-letnega fanta, ranil pa še pet drugih najstnikov in tudi 53-letno žensko. Žrtve so reševalne službe oskrbele na kraju dogodka in v bolnišnici, njihove poškodbe pa naj ne bi bile smrtno nevarne.