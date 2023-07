Voznik ni ustavil na znake Policije, nato napihal

Policisti so med Ptujsko Cesto in Orehovci peljali za 35-letnim voznikom osebnega avtomobila, ki kljub svetlobnim in zvočnim znakom policije sprva ni ustavil. Ko so ga ustavili, pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,95 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so voznika pridržali, zoper njega bodo podali obdolžilni predlog, so napovedali na murskosoboški policijski upravi. Po veljavni zakonodaji je najvišja možna kazen, in sicer najmanj 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk ter možnost pridržanja voznika in/ali odvzem vozniškega dovoljenja, predvidena pri prekoračitvi 0,52 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. icon-expand Alkotest FOTO: Shutterstock Policisti ob tem ponovno pozivajo vse voznike, naj vozijo le trezni. "Če pa ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali pa uporabite javna prevozna sredstva," so še dodali.