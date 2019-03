Voznik odrinil policista in zavrnil strokovni pregled

Policisti v Škofljici so včeraj zvečer pri kontroli prometa ustavili 46-letnega voznika osebnega vozila. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je kljub jasnim navodilom policistov, večkrat opravil nepravilno (prekinjal izdih sape). Zato so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odločno zavrnil, odrinil policista in se pričel nedostojno vesti.

Ker se kršitelj na kraju ni umiril, so mu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Kot so še sporočili s PU Ljubljana, so 46-letniku policisti izdali plačilni nalog, zaradi odklonitve strokovnega pregleda pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog.