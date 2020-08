Voznik po gorenjski avtocesti drvel s skoraj 230 kilometri na uro

Gorenjski prometni policisti so v nedeljo popoldan na avtocesti v smeri Karavank obravnavali voznika, ki je vozil s hitrostjo 228 km/h. Neprilagojena hitrost je v kombinaciji z ostalimi dejavniki vožnje najpogostejši razlog za prometne nesreče, opozarjajo policisti PU Kranj in pozivajo voznike k spoštovanju omejitev hitrosti in izogibanju tveganjem, ki jih vozniki povzročajo s prehitro vožnjo.