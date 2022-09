Voznik pobegnil v gozd, vozilo peljalo naprej in trčilo v policijski avto

Ob pol sedmih zjutraj so policisti specializirane enote za nadzor državne meje, ki delujejo na območju PU Novo mesto, pri Bukošku z modrimi lučmi in sireno skušali ustaviti osebno vozilo, v katerem je bilo več oseb. Sumili so namreč, da gre za prevoz oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo.

Voznik se za znake policistov ni zmenil in je pospešil v smeri Brežic. Policisti so ga uspeli prehiteti in ga skušali zaustaviti s počasno vožnjo. Obe vozili sta nato zmanjšali hitrost, v nekem trenutku pa se je voznik odločil, da policistov ne bo počakal – tik preden se je vozilo ustavilo, je skočil iz vozila in pobegnil v gozd. Vozilo je tako brez voznika peljalo še naprej in trčilo v zadnji del službenega vozila Policije.