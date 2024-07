Voznik pobegnil v Slovenijo, italijanska policija pa za njim: trčil v zid hiše

V nedeljo se je na novogoriškem odvil divji čezmejni lov za pobeglim voznikom. Ta je že na italijanski strani meje bežal pred italijanskimi policisti, nato pa čez mejo pobegnil v Slovenijo. Policijska vozila so mu sledila čez nekdanji mejni prehod v Vrtojbi in vse do naselja Renče. Po poti so osebe v vozilu skozi okno odvrgle tudi več predmetov, naposled pa je voznik v Renčah trčil v zid stanovanjske hiše. V vozilu so pristojni našli številne predmete, za katere obstaja sum, da izvirajo iz premoženjskih kaznivih dejanj.