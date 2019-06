Voznik pod vplivom alkohola trčil v stanovanjsko hišo

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so bili včeraj okoli 22.40 obveščeni o prometni nesreči v Šentvidu, kjer je voznik osebnega vozila znamke opel zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo. S preizkusom alkoholiziranosti je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola – ta je pokazal 1,30mg/l.

Zasegli manjšo količino snovi, za katero obstaja sum, da je kokain

V vozilu sta bila še dva potnika, voznik in eden od potnikov sta utrpela lahke telesne poškodbe in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Po zaključeni obravnavi na UKC je bil voznik pridržan. Pri vozniku so policisti zasegli še manjšo količino snovi, za katero se sumi, da je prepovedana droga kokain.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, prav tako bo zoper voznika uveden prekrškovni postopek, so še sporočili iz PU Ljubljana.