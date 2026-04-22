Voznik e-skiroja pod vplivom drog trčil v kolesarko

Nesreča se je zgodila včeraj, nekaj pred 15. uro. Voznik e-skiroja je po nesreči opravil hitri test na droge, ki je pokazal pozitiven rezultat na kanabis. Policisti so mu zato odredili strokovni pregled.

Opravili so tudi tehnični pregled e-skiroja s pomočjo valjčkov, poročilo o meritvi hitrosti pa je pokazalo preseženo dovoljeno hitrost 25 kilometrov na uro, saj je merilna naprava pokazala 38,6 kilometra na uro.

Kolesarka je bila v nesreči huje telesno poškodovana, so navedli ljubljanski policisti.

Ob tem voznike električnih skirojev opozarjajo, naj dosledno spoštujejo cestnoprometne predpise in vozijo po površinah, kjer je to dovoljeno, vedno po pravilni smeri vožnje. Hitrost naj prilagodijo razmeram na cesti ter naj ne presegajo dovoljene hitrosti 25 km/h.

"Posebej poudarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog nevarna in nedopustna, saj bistveno zmanjšuje sposobnost varne udeležbe v prometu," še dodajajo.