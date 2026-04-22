Črna kronika

Voznik e-skiroja pod vplivom drog trčil v kolesarko

Ljubljana, 22. 04. 2026 08.15 pred 58 minutami 1 min branja 26

Avtor:
M.S.
Električni skiro

Ljubljanski policisti so obravnavali nesrečo na Celovški cesti, v kateri sta bila udeležena voznik električnega skiroja in kolesarka. Prvi je vozil z neprilagojeno hitrostjo in po napačni strani cestišča, zato je trčil v nasproti vozečo kolesarko. Policisti so ob tem še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom drog.

Nesreča se je zgodila včeraj, nekaj pred 15. uro. Voznik e-skiroja je po nesreči opravil hitri test na droge, ki je pokazal pozitiven rezultat na kanabis. Policisti so mu zato odredili strokovni pregled.

Opravili so tudi tehnični pregled e-skiroja s pomočjo valjčkov, poročilo o meritvi hitrosti pa je pokazalo preseženo dovoljeno hitrost 25 kilometrov na uro, saj je merilna naprava pokazala 38,6 kilometra na uro.

Kolesarka je bila v nesreči huje telesno poškodovana, so navedli ljubljanski policisti.

Ob tem voznike električnih skirojev opozarjajo, naj dosledno spoštujejo cestnoprometne predpise in vozijo po površinah, kjer je to dovoljeno, vedno po pravilni smeri vožnje. Hitrost naj prilagodijo razmeram na cesti ter naj ne presegajo dovoljene hitrosti 25 km/h.

"Posebej poudarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog nevarna in nedopustna, saj bistveno zmanjšuje sposobnost varne udeležbe v prometu," še dodajajo.

prometna nesreča e-skiro kolesarka policija

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ALEX0000
22. 04. 2026 08.58
Vse več je zeliščarjev na naših cestah....zgleda so travnike zamenjali za asfalt
Odgovori
+2
4 2
U1665256761563
22. 04. 2026 08.56
Me zanima na podlagi česa je določena hitrostna meja 25 za skiro. Na območjih umirjenega prometa je hitrost še za avtomobile 10, na kolesarkah in ob pločnikih, pa skiroji lahko grejo 25.
Odgovori
+5
7 2
jablan
22. 04. 2026 09.05
Tudi z biciklom gres lahko 25 in več
Odgovori
-2
0 2
Masturbator
22. 04. 2026 08.52
slovenci pijanci!
Odgovori
-2
2 4
Lepdan123
22. 04. 2026 08.54
Ni bil pijan... če znaš brati.
Odgovori
+3
5 2
jablan
22. 04. 2026 09.06
Alkohol ne pozna narodnosti
Odgovori
+1
2 1
jablan
22. 04. 2026 09.07
Vidiš da ne zna
Odgovori
+1
1 0
junij66
22. 04. 2026 08.51
Hvala bogu,da je leva koalicija izgubila volitve in ne bo mogla spejeti zakona o konzumiranju drog za osebne potrebe. Še tako je več kot preveč vseh drog
Odgovori
+5
7 2
Robi333
22. 04. 2026 09.02
še alkohol ukint
Odgovori
-1
1 2
jablan
22. 04. 2026 09.07
🤣🤣🤣a desni vsi počeni
Odgovori
0 0
sprint
22. 04. 2026 09.09
Ampakk Stevanovič se tudi bori za legalizacijo trave.
Odgovori
0 0
ianjulia
22. 04. 2026 08.48
temu je to delovno orodje, da hitreje razvaža drogo! Pa verjetno je brezposelna oseba na socialki!
Odgovori
+6
7 1
Lepdan123
22. 04. 2026 08.44
Ja, nekaj bo potrebno narediti s temi skiroji. Vozijo jih pa sami prepotentni moški, ki se obnašajo kot mušketirji, celi nabildani, nato pa se odpelje s skirojem. Podn
Odgovori
+6
8 2
devote
22. 04. 2026 08.35
in kaj bos klosarju vzel??
Odgovori
-3
3 6
Prelepa Soča
22. 04. 2026 08.42
devote.... delati v delavnice v zaporu, nekaj ga bodo menda le lahko naučili, potem ga pa voziti v rehabilitacijski center Soča, da vidi, kaj taki modeli, kot je on, povzročajo sebi in drugim
Odgovori
+5
6 1
jablan
22. 04. 2026 09.08
Prostost
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
22. 04. 2026 09.09
Klošarji nimajo elekt. skirojev.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
22. 04. 2026 08.31
Kako je s kritjem škode, ki jo v prometu drugim povzročijo nezavarovani kolesarji, skiroji ali celo pešci? Ve kdo kaj o tem? Kdo bo recimo tej kolesarki pokril škodo na kolesu in tudi odškodnino zaradi hude poškodbe?
Odgovori
+10
11 1
Prelepa Soča
22. 04. 2026 08.44
jutri.... če nimaš zavarovanja proti 3.osebi, potem kriješ iz svojega žepa.
Odgovori
+2
3 1
Rookoko
22. 04. 2026 08.47
Ostane ti le civilna tožba. To je prometna nesreča z nezavarovanim vozilom. V kolikor ga ujames in ima zavarovano stanovanje ali hiso, bi to lahko pokril iz odgovornosti.
Odgovori
+3
4 1
jablan
22. 04. 2026 09.09
Tožba
Odgovori
0 0
Letnik 1964
22. 04. 2026 08.31
sam zanima me kako si lahko privošči e skiro in tudi droga ni glih pocen, jaz pa z minimalcem sam star bicikl
Odgovori
+6
7 1
Letnik 1964
22. 04. 2026 08.32
malo sarkazma 😉 ampak vprašanje je na mestu...
Odgovori
+2
4 2
konc
22. 04. 2026 08.17
E skiro. Najbolj priljubljeno prevozno sredstvo zadetkov in dilerjev.
Odgovori
+15
17 2
Portal
