Črna kronika

Voznik pod vplivom drog trčil v kolono vozil

Koper, 18. 02. 2026 13.57 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
N.V.
Razbito steklo na avtu

Pred izvozom za Bertoke se je zgodila hujša prometna nesreča. Voznik je spregledal prometno signalizacijo za omejitev hitrosti zaradi vzdrževalnih del in trčil v stoječe vozilo pred seboj. Tega je odbilo v naslednje vozilo. Povzročitelj je bil po hitrem testu pozitiven na prepovedane droge.

Na levem prometnem pasu glavne ceste Koper proti Bertokom se trenutno izvajajo vzdrževalna dela, na to pa opozarjajo tudi prometni znaki z omejitvijo hitrosti in obvestilno tablo. Medtem ko so vozniki v jutranjih urah mirno čakali v koloni, je za njimi pripeljal 40-letnik iz Kopra po levem prometnem pasu in brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj. Po trčenju ga je odbilo v naslednje vozilo.

Vožnja avtomobila
Vožnja avtomobila
FOTO: Shutterstock

Povročitelj si je zlomil roko, z njim v avtu pa sta bila še dva otroka, ki sta bila lažje poškodovana. V drugem vozilu je bil 60-letnik iz okolice Kopra, ki je bil prav tako poškodovan, pa tudi njegova sopotnica. V tretjem vozilu pa je bil 42-letnik iz Hrvatinov, ki ni poškodovan.

Policija nesrečo obravnava kot sum storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu.

nesreča promet bertoki koper

Po smrti 82-letnika tožilstvo za mladoletnika predlagalo vzgojni ukrep

Na Viču zamahoval z nožem, policisti izstrelili opozorilna strela

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelevnedesen
18. 02. 2026 15.27
In potem se pelji s kolesom, v avtih pa zadetki
Odgovori
0 0
Malek
18. 02. 2026 15.06
Policisti ne morejo voznika obravnavati zaradi nevarne vožnje, ampak zaradi povzrocitve prometne nesrece. Za nevarno vožnjo se obravnavajo vozniki, ki ogrožajo druge udeležence v prometu.
Odgovori
+1
2 1
Letnik 1964
18. 02. 2026 15.16
a bejž no...nikogar ni ogrožal a ne...dva otroka v avtu je ogrožal in še druge udeležence v nesreči z nevarno vožnjo
Odgovori
+2
2 0
ho?emVšolo
18. 02. 2026 15.01
"Mi vsi smo Šutar", tako ljubko so občani skandirali parolo.
Odgovori
+4
4 0
Masturbator
18. 02. 2026 15.01
Ma ja. Je veliko hujsega.
Odgovori
+1
2 1
Ici
18. 02. 2026 14.47
Slovenci podpirajo odvisnosti vseh vrst. Od alkohola naprej. Namesto, da bi vso to "svinjarijo" resno kaznovali, raje filozofiramo zakaj NE BI prepovedali vseh teh škodljivih substanc na cesti. Smo narod, ki že v himni opeva alkoholno odvisnost Slovencev.
Odgovori
+6
6 0
bančnik
18. 02. 2026 14.29
Avte na vlake..
Odgovori
-4
3 7
Brus1234
18. 02. 2026 14.40
Najprej pa kamione!!
Odgovori
+6
7 1
Masturbator
18. 02. 2026 15.01
Na slovenske vlake iz casa Avstroogrske? Npr MB-KP 8 ur!! :)))))
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
