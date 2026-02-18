Voznik pod vplivom drog trčil v kolono vozil

Na levem prometnem pasu glavne ceste Koper proti Bertokom se trenutno izvajajo vzdrževalna dela, na to pa opozarjajo tudi prometni znaki z omejitvijo hitrosti in obvestilno tablo. Medtem ko so vozniki v jutranjih urah mirno čakali v koloni, je za njimi pripeljal 40-letnik iz Kopra po levem prometnem pasu in brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj. Po trčenju ga je odbilo v naslednje vozilo.

Povročitelj si je zlomil roko, z njim v avtu pa sta bila še dva otroka, ki sta bila lažje poškodovana. V drugem vozilu je bil 60-letnik iz okolice Kopra, ki je bil prav tako poškodovan, pa tudi njegova sopotnica. V tretjem vozilu pa je bil 42-letnik iz Hrvatinov, ki ni poškodovan.

Policija nesrečo obravnava kot sum storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu.