Zletel z gorenjske avtoceste, porscheja pustil na polju in odšel

V sredo malo po 20. uri so policisti na gorenjski avtocesti pri Peračici v smeri Kranja obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. Ob tem so opozarjali na zelo slabo vidljivost na kraju zaradi močnega naliva, pozvali so k veliki previdnosti in prilagojeni hitrosti vožnje.

Danes pa so sporočili, da se je promet nesreča končala brez telesnih poškodb.

"Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Poškodoval je žičnato ograjo na avtocesti. Vozilo je po nesreči pustil na kraju, sam pa odšel," so zapisali na PU Kranj.

Policisti so ga izsledili in proti njemu vodijo prekrškovni postopek zaradi povzročitve prometne nesreče in zapustitve kraja.

Gre za državljana Hrvaške.