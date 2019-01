Voznik poškodoval šentviški predor: trčil v ventilator in prometne znake

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so včeraj okoli 11. ure policisti obravnavali prometno nesrečo na gorenjski avtocesti pred šentviškim predorom, v katerem je bil udeležen 32-letni voznik tovornega vozila.

Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je ta vozil tovorno vozilo po uvozu avtoceste A2 v šentviški predor iz smeri Celovške ceste in zaradi nepravilno sklopljene naprave za nalaganje in razlaganje trčil v prometne znake in ventilator za prezračevanje, ki so nameščeni na vrhu predorske cevi. V nesreči je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode. Vozniku so izdali plačilni nalog.