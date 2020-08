Voznik pozabil zategniti ročno zavoro, avtobus nato trčil v parkirana vozila

V Kranju je vozniku zaradi nepazljivosti 'pobegnil' avtobus, ki je nato trčil v štiri parkirana vozila in jih poškodoval. Na Policijski upravi Kranj so nam potrdili nesrečo in dodali, da proti nesrečnemu vozniku že poteka prekrškovni postopek.

Bralec nam je posredoval posnetek nesreče, ki se je danes okoli 17. ure zgodila v Kranju. Kot je zapisal, je voznik avtobusa pozabil zategniti ročno zavoro. Avtobus se je odpeljal naprej in trčil v parkirana vozila ob cesti. Na posnetku se vidi voznika, ki se drži za glavo in le nemočno opazuje dogajanje. Na PU Kranj so nam potrdili nesrečo. Kot so zapisali, okoliščine kažejo, da voznik ni storil vsega, da se avtobus ne bi premaknil z mesta. V trčenju je poškodoval štiri parkirana vozila. Nastala je materialna škoda, proti vozniku pa že poteka prekrškovni postopek.