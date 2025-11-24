Svetli način
Črna kronika

Voznik, pozitiven na kokain, trčil v voznico, ta hudo poškodovana

Hrušica, 24. 11. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S.
Komentarji
16

Moški, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog, je na relaciji Hrušica–Kranjska Gora odvzel prednost drugi voznici in povzročil čelno trčenje. Ženska je pri tem utrpela hujše telesne poškodbe, prepeljali so jo v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila danes okoli 6.30 na križišču z avtocesto. 52-letnik je vozil iz smeri Hrušice proti Kranjski Gori in med zavijanjem levo na uvoz gorenjske avtoceste odvzel prednost drugi voznici, ki je pravilno pripeljala iz smeri Kranjske Gore proti Hrušici.

52-letnik je z vozilom čelno trčil v njen avtomobil, pri čemer se je ženska hudo telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci.

Povzročitelju nesreče so policisti odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, kasneje pa še strokovni pregled. Zoper moškega vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Slovenska policija (slika je simbolična).
Slovenska policija (slika je simbolična). FOTO: Aljoša Kravanja
prometna nesreča policija
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
24. 11. 2025 15.59
A priprli ga pa niso??
ODGOVORI
0 0
brabusednet
24. 11. 2025 15.54
-1
Zigurno eden od golobarjev,ker je obupan nad referendumski poraz.
ODGOVORI
1 2
Misika1967
24. 11. 2025 15.52
+3
Kateri iz sds je bil???
ODGOVORI
3 0
Rainbow warrior
24. 11. 2025 15.50
+2
Je bil kdo iz parlamenta?
ODGOVORI
3 1
junij66
24. 11. 2025 15.44
+3
To nas vse čaka ,če bo svobodni golobizem uzakonil zakajevanje za lastne potrebe. Po vsej verjetnosti še brez vozniške,na avtu ukradene tablice,brez registracije,voznik naduvan....Tudi če je zavarovan avto zavarovalnica ne krije nič. Moraš ga tožit. Kaj boš tožil če nima nič. Ne dela nikjer. Ti pa polomljen na bolniški. Delat tako in tako ne moreš,položnice je treba plačat,še kakšen kredit za stanovanje,leasing za avto,tu so še otroci. Kje boš vzel denar,obveznosti je potrebno plačat,v temi in mrazu ne moreš živet. Ima da se ti zmeša. In to vse zaradi neke leve vlade,ki hoče omogočiti uživanje opojnih substanc. Dobro bomo pa šli še na en referendum pa naj stane kar stane.
ODGOVORI
5 2
PuabloC
24. 11. 2025 15.53
+2
Maš prav, ampak levi in desni so vsi isti šmorn. Kaj so po tvojem desni naredili dobrega pri aktualni problematiki. Ti jaz povem. Nič! Trpali žepe enako kot aktualna klika.
ODGOVORI
2 0
Beloglavi Orel
24. 11. 2025 15.55
Če ima avto zavarovan, vso škodo krije njegova zavarovalnica, nato pa izda regresni zahtevek povzročitelju. Ampak je dolžan plačati regresni zahtevek samo do zneska okoli 16.000€. Je bilo zadnjič to nekje podrobno razloženo. Fajn si je zrihtu.
ODGOVORI
0 0
Pomen
24. 11. 2025 15.39
+7
Tega bo še več, če ne bomo zategnili pasu. Trenutno deluje vse razpuščeno.
ODGOVORI
7 0
medŠihtom
24. 11. 2025 15.36
+9
ko bi se vam sploh svitalo kakšen procent ljudi uživa ta famozni beli prašek, bi lahko pozabili na alko teste in omejitve hitrosti, samo še tele praške bi testirali. in blagajna bi se razpočila od prihodka, avtošole pa bi postale najdonosnejša oblika storitve. toliko bi prineslo v blagajno, da novih davkov nebi blo treba uvajat. ampak kot po navadi - se vam ne svita. seveda če te dobijo tudi službo zgubiš, saj v primeru pozitivnega testa avtomatično pride še test taistega takoj ko pri naslednji dan prideš v službo, saj je to groba kršitev delovnega razmerja, podobno kot alkohol. ampak kot rečeno - se vam ne svita - tako kot se vam ne svita še tri tisoč petsto drugih stvari ki bi se vam morale.
ODGOVORI
9 0
Wolfman
24. 11. 2025 15.33
+0
Je eno zatgnu da bi bil prej doma!!!
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
24. 11. 2025 15.32
-3
Itak to svoboda odobrava.
ODGOVORI
4 7
sevenup
24. 11. 2025 15.27
+9
Še dobro, da je pred avtocesto to bilo. Ker na avtocesti bi sto po sto bila tragična nesreča. Najmanj dva mrtva. Temu pobu treba vozniško vzeti za vedno in v komuno poslati na zdravljenje. In VSE SE DA, ČE SE HOČE! Tudi nehati se drogirati, piti in še kaj.
ODGOVORI
9 0
Veščec
24. 11. 2025 15.24
+2
nasnifou se ga je zarad referenduma
ODGOVORI
4 2
Spijuniro Golubiro
24. 11. 2025 15.21
+5
Kir iz vlade slučajn
ODGOVORI
5 0
Slovenska pomlad
24. 11. 2025 15.15
-1
Vsaj nekaj pozitivnega!
ODGOVORI
2 3
Darko32
24. 11. 2025 15.14
+13
No tukaj pa drogerašu nič ne pomaga, če ga denarno kaznuješ ampak edino prisilno fizično delo, da poplača škodo tej poškodovani osebi. Morda je šla v službo in mogoče je sama zaposlena in sedaj je povzročil še več škode. Zato prisilno delo, da poplača vso nastalo škodo. zraven pa še malo naublati, da bo vedel za drugič, da se v promet ne sme če nisi 110% čist in psiho sposoben.
ODGOVORI
13 0
