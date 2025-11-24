Voznik, pozitiven na kokain, trčil v voznico, ta hudo poškodovana

Nesreča se je zgodila danes okoli 6.30 na križišču z avtocesto. 52-letnik je vozil iz smeri Hrušice proti Kranjski Gori in med zavijanjem levo na uvoz gorenjske avtoceste odvzel prednost drugi voznici, ki je pravilno pripeljala iz smeri Kranjske Gore proti Hrušici.

52-letnik je z vozilom čelno trčil v njen avtomobil, pri čemer se je ženska hudo telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci.

Povzročitelju nesreče so policisti odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, kasneje pa še strokovni pregled. Zoper moškega vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.