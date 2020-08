Voznik prevozil stinger, trčil v steber in policistom pobegnil peš

Voznika avtomobila z madžarskimi registrskimi tablicami so policisti opazili okoli 22. ure na cesti od Gradišča proti Podgradu. Ker je vozil prehitro in prehiteval čez polno črto, so ga policisti večkrat poskušali ustaviti. A voznik na njihove znake ni ustavil, ampak je vožnjo nadaljeval in pri tem ogrožal druge udeležence v prometu. Vozil je namreč prehitro, po obeh pasovih, po cesti pa je tudi vijugal.