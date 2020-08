Voznik pri Kranju zapeljal s ceste in po prevračanju vozila umrl

Gorenjski prometni policisti so v okolici Kranja obravnavali smrt voznika, ki je glede na zbrane podatke že včeraj zvečer na ovinku z lokalne ceste zapeljal po strmi brežini navzdol in po prevračanju vozila umrl. Voznika so danes okoli 13. ure našli mrtvega. Bil je zunaj vozila, so sporočili s PU Kranj.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, okoliščine pa kažejo, da je bil v nesreči udeležen sam.

Gre za letošnjo sedmo smrtno žrtev na gorenjskih cestah. Tudi lani je bilo v tem obdobju mrtvih sedem udeležencev.

"Udeležence pozivamo k odgovorni udeležbi v prometu in upoštevanju prometnih pravil, predvsem glede hitrosti, varnostne razdalje, strani in smeri vožnje ter ničelne stopnje alkohola. Vsi v vozilih morajo uporabljati varnostni pas, uporaba telefonov med vožnjo pa je prepovedana," so opozorili.