Poljski voznik proti Celju vozil z dobrima dvema promiloma alkohola v krvi

Patrulja Specializirane enote avtocestne policije Celje je včeraj okoli 15.30 na avtocesti zunaj naselja Lopata, v smeri proti Celju, ustavila poljskega voznika tovornega vozila. Policista sta med postopkom pri vozniku zaznala očitne znake alkoholiziranosti, zato sta odredila preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel 1,07 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka oziroma dobra dva promila alkohola v krvi. Policista sta vozniku odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. V nadaljevanju so ga privedli na Okrajno sodišče v Celju, so sporočili s PU Celje.