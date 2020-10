Voznik tovornjaka se je umikal reševalnemu vozilu in pristal pod cesto

Da bi se izognil čelnemu trčenju, je voznik tovornjaka pričel močno zavirati in je zavil skrajno desno. Posledično je njegovo tovorno vozilo zaneslo z vozišča v odbojno zaščitno ograjo, ki je zaradi pritiska popustila, nato pa se je tovorno vozilo s polpriklopnikom prevrnilo pod cesto, kjer je ostalo prevrnjeno na streho. Med omenjenimi vozili ni bilo kontakta, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letni voznik reševalnega vozila na nujni vožnji vozil po glavni cesti iz Solkana proti naselju Plave. Ko je pripeljal v levi nepregledni ovinek, je po levi strani začel prehitevati pred seboj vozečo kolono neznanih vozil. V tistem trenutku mu je iz nasprotne smeri pravilno po svoji desni strani vozišča pripeljal 50-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, sicer državljan Italije.

Potem ko smo včeraj poročali o prometni nesreči , ki jo je na Goriškem povzročilo reševalno vozilo, so policisti danes sporočili podrobnosti nesreče. Ta se je zgodila v četrtek zgodaj popoldne na glavni cesti Nova Gorica–Tolmin, zunaj naselja Plave, udeleženi pa sta bili dve vozili, tuje tovorno oziroma vlečno vozilo s polpriklopnikom in reševalno vozilo.

50-letnega italijanskega voznika tovornega vozila so takoj po nesreči iz vozila rešili reševalci iz prej omenjenega reševalnega vozila (v omenjenem vozilu so bili poleg voznika še trije sopotniki) in gasilci JZ GRD Nova Gorica. V prometni nesreči je bil italijanski voznik lažje telesno poškodovan, zaradi prometne nesreče pa je nastala materialna škoda tako na tovornem vozilu kot tudi obcestni infrastrukturi.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta na tem območju nekaj časa popolnoma zaprta za ves promet oz. je promet kasneje potekal izmenično. V poznih popoldanskih urah oz. od 18.45 do 23.54 pa je bila glavna cesta Solkan–Plave znova zaprta za ves promet zaradi odstranjevanja oz. dvigovanja tovornega vozila z avtodvigalom; obvoz je bil urejen čez Goriška brda.

Prometni policisti bodo 33-letnemu vozniku reševalnega vozila (povzročitelju) zaradi odgovornosti za storitev prekrška Zakona o pravilih cestnega prometa (prehitevanje drugega vozila pred ovinkom, kjer ni bilo zadostne vidne razdalje, kršitev določil 7. točke 1. odstavka 52. člena ZPrCP) izdali plačilni nalog.