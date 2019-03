Voznik na Dolenjskem peljal še enkrat prehitro, na Gorenjskem pijan drvel proti naselju

Kranjski policisti so ujeli voznika, ki se je proti naselju Orehek pri omejitvi 90 km/h pripeljal s hitrostjo kar 153 km/h, preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal 0,87 mg/l oz. skoraj dva promila alkohola. Gre za smrtno nevarno kombinacijo, opozarjajo policisti. Voznik na Dolenjskem pa je peljal še enkrat več od dovoljenega.

Gorenjski prometni policisti so v torek ob 21. uri obravnavali voznika, ki se je proti naselju Orehek pri omejitvi 90 km/h pripeljal s hitrostjo kar 153 km/h. Še bolj so bili osupli, ko so ga ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,87 mg/l oziroma skoraj dva promila alkohola.

Meja dovoljene količine alkohola je postavljena pri 0,5 promila oziroma 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka. Vozniku, ki ima v krvi več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 1,10 promila, lahko poleg globe odvzamejo vozniško dovoljenje.

Gre za smrtno nevarno kombinacijo pretiravanja v dveh najhujših stvareh v prometu – hitrosti in alkoholu. Vozniki s takimi dejanji igrajo zelo nevarno "igro", ki nikakor ne sodi na cesto, so opozorili na Policijski upravi (PU) Kranj. To pa ni osamljen primer, v zadnjem obdobju so med drugimi izstopali še naslednji primeri: - z 0,65 mg/l alkohola vozil otroka,

- z 1,20 mg/l alkohola obtičal v križišču,

- namerili so jima 1,01 in 1,16 mg/l alkohola,

- zaradi pijanega voznika (0,67 mg/l) brez vozniškega dovoljenja, da bi se izognila trčenju, zapeljala s ceste,

- v Žiganji vasi pri omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo 102 km/h,

- na Savski cesti v Kranju na omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo 93 km/h itd. "V prometu mora vsak vedeti, kaj se od njega zahteva in pričakuje ter kakšne so njegove obveznosti in odgovornost. Vozniki, prosimo, upoštevajte pravila in se izogibajte tveganjem ter dejavnikom, ki so razlog za nesreče in jih s strpno ter previdno udeležbo v prometu preprečujte," še pozivajo policisti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Voznik pri Krškem za enkrat prekoračil dovoljeno hitrost Policisti PP Krško pa so izvajali meritve hitrosti v bližini naselja Spodnja Libna, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 60 km/h. Pri vozniku osebnega avtomobila znamke BMW so izmerili hitrost 119 km/h. O kršitvi cestno prometnih predpisov so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik v bližini naselja Spodnja Libna je peljal še enkrat hitreje od dovoljenega. FOTO: PP Krško