Voznik se je 'prilepil' na reševalce, ti poklicali Policijo

Policisti so v petek ob 20.32 prejeli obvestilo reševalcev, da so na nujni vožnji proti Ljubljani, pri tem pa jim, tik za njimi, sledi voznik osebnega avtomobila. Policisti so omenjeno vozilo izsledili na izvozu z avtoceste v Postojni in ugotovili, da ga je vozil 32-letni Koprčan. Izdali so mu plačilni nalog, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.