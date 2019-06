Voznik sivega Fiat punta pijan ogrožal sebe in druge

Včeraj pozno zvečer je pijan voznik v Stražišču in na glavni cesti pri Orehku povzročil dve prometni nesreči, so sporočili s PU Kranj. Gre za voznika sivega osebnega avtomobila Fiat punto, kranjskih registrskih oznak. Z nevarno vožnjo je močno ogrožal tudi ostale udeležence v prometu, zato policisti njegovo vožnjo obravnavajo kot kaznivo dejanje in prosijo udeležence, ki so se srečali z njim in jih je voznik kakorkoli ogrozil, da se javijo na interventno številko 113.