Voznik spregledal policijsko vozilo in trčil vanj, poškodovana dva policista

Novomeški prometni policisti so v Puščavi pri Mokronogu obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta se poškodovala policist in policistka. Kot so sporočili, prve ugotovitve kažejo, da je želel 62-letni voznik osebnega avtomobila nekaj pred 13. uro prečkati cesto ter se z enega parkirišča zapeljati na parkirišče na drugi strani ceste, ko je spregledal policijsko vozilo, ki je pripeljalo iz smeri Trebnjega proti Mokronogu, in trčil vanj.

Ob trku je policijsko vozilo odbilo v jarek pod cesto, kjer je obstalo na strehi. Policistka in policist sta se ob tem lažje poškodovala, zaradi česar so ju odpeljali v novomeško bolnišnico. 62-letnik v nesreči ni bil poškodovan.

Test alkoholiziranosti sicer pri povzročitelju nesreče sicer ni pokazal alkoholiziranosti, so pa policisti vozniku za nesrečo napisali plačilni nalog.