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Črna kronika

Vozil s poškodovanimi gumami, prekoračil dovoljeni čas vožnje

Koper, 30. 07. 2026 12.25 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Prometna nesreča (fotografija je simbolična).

Policisti so na mejnem prehodu Fernetiči ustavili 53-letnega voznika, ki je vozil nevarno tehnično neustrezno vozilo s poškodovanimi gumami ter kršil pravila o času vožnje. Izločili so ga iz prometa, odvzeli so mu tudi registrsko tablico.

Dopoldan so policisti na Fernetičih kontrolirali voznika tovornega vozila s priklopnikom, 53-letnega državljana Romunije. Ugotovili so, da so na tovornem vozilu tri pnevmatike kritično poškodovane – odtrgana je bila tekalna površina, so sporočili s PU Koper. Ostale pnevmatike na polpriklopniku pa so bile izrabljene.

Policisti so ugotovili tudi, da je voznik prekoračil dovoljeni skupni čas vožnje v dveh zaporednih tednih in da je vozil brez vstavljene voznikove kartice.

Bil je postavljen za zastopnika tuje pravne osebe, zato so mu izdali plačilna naloga. Priklopno vozilo so izločili iz prometa, odvzeli so mu tudi registrsko tablico. Polovični znesek izrečene globe, to je 6100 evrov, je poravnal na kraju.

tovorno vozilo pnevmatike čas vožnje policija

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wsharky
30. 07. 2026 13.55
100 takih pa se je med obravnavo mimo peljalo
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