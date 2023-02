Voznik tovornega vozila po avtocesti brez pnevmatike

Policija je včeraj dobila več obvestil voznikov, ki so na avtocesti opazili tovorno vozilo s priklopnikom, na katerem je manjkala ena pnevmatika. Voznika, romunskega državljana, so celjski policisti nato ustavili na izvozu z avtoceste v Dramljah, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

"Ugotovili so, da je zaradi neustreznih pnevmatik na drugi osi priklopnega vozila razneslo desno pnevmatiko, ki se je popolnoma razletela. Voznik napake na vozilu ni opazil in je brez pnevmatike vozil dlje časa, tako da se je platišče popolnoma deformiralo. Zaradi dolgotrajne vožnje brez pnevmatike je bila tudi druga pnevmatika na desni strani preobremenjena in je obstajala velika verjetnost, da jo raznese," je pojasnila.

Dodala je, da je voznik na priklopnem vozilu prevažal gradbene pripomočke in opažne plošče.



Policisti so priklopno vozilo do odprave tehnične neurejenosti izključili iz prometa, vozniku pa izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju.