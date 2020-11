Voznik tovornega vozila po trčenju pobegnil in vozil v napačno smer

V nedeljo nekaj minut čez polnoč so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o vozniku tujega tovornega vozila s pripetim polpriklopnikom, ki je na odseku hitre ceste H4 med Vipavo in Razdrtim vozil v napačni smeri. Kot so ugotovili, je šlo za 32-letnega državljana Ukrajine, ki je vozil po parkirišču počivališča Mlake pri Vipavi ob hitri cesti H4 Vrtojba-Razdrto, pri tem pa zaradi nepravilnega premika z levo stranjo polpriklopnika zadel v prednji del pravilno parkiranega tovornega vozila s poljskimi registrskimi tablicami.

Po trčenju je ukrajinski voznik speljal s kraja nesreče, brez da bi drugemu udeležencu posredoval svoje podatke ali poklical policijo. Iz bencinskega servisa na počivališču Mlake je zapeljal mimo prometnega znaka "prepovedan promet v eno smer" na nasprotno smerno vozišče hitre ceste, ter v napačno smer vozil približno 400 metrov.

S tem je povzročil neposredno nevarnost za življenje drugih voznikov, ki so vozili na odseku hitre ceste H4 Razdrto-Ajdovščina pravilno v nasprotni smeri. Zaradi nevarnega manevra ukrajinskega voznika je moral drugi voznik, ki je pravilno pripeljal nasproti, ustaviti tovorno vozilo, da je lahko preprečil trčenje.

32-letniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je bil voznik pod vplivom alkohola (0.87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). O primeru so obvestili tudi pristojne pravosodne organe, vozniku pa so odredili strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi. Policisti so ga pridržali in ga bodo po zaključku preiskave, zaradi suma storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu, kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.