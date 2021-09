Voznik tovornega vozila trčil v pokvarjen osebni avtomobil, ki ga je potiskal 20-letnik

Na pomurski avtocesti A5 se je sinoči, okoli 19.50, pred izvozom za Cerkvenjak, v smeri proti Murski Soboti, zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba lažje poškodovana. Voznik tovornega vozila s priklopnikom, 52-letni Madžar, je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčil v osebni avtomobil, v katerem je sedel 37-letni voznik, slovenski državljan, zaradi okvare vozila pa ga je z zadnje strani proti odstavni niši potiskal 20-letni Slovenec. Oba Slovenca so z reševalnim vozilom pripeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je voznik lahko telesno poškodovan, moški, ki je potiskal avtomobil, pa jo je odnesel brez poškodb.

Policisti so ugotovili, da je imel voznik osebnega avtomobila v organizmu 0,87 mg/l alkohola, zato so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, vozniku tovornega vozila pa so izrekli globo.