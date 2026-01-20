Naslovnica
Črna kronika

Voznik tovornega vozila z 1,5 promila alkohola in predrto pnevmatiko

Novo mesto , 20. 01. 2026 09.25 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
A.K.
Preizkus alkoholiziranosti

Voznik tovornega vozila z romunskimi registrskimi oznakami je vozil s predrto pnevmatiko in s 1,5 promila alkohola v krvi. Voznik ni upošteval znakov policije in je nadaljeval vožnjo do Drnovega, kjer so ga le ustavili. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in ga pridržali.

Novomeški policisti so med opravljanjem nalog na avtocesti iz smeri Obrežja proti Krškem opazili voznika tovornega vozila romunskih registrskih oznak, ki je vozil s predrto pnevmatiko. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo do Drnovega, kjer so ga ustavili. 

Pijani 49-letnik

Ugotovili so, da gre za 49-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola (1,5 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, danes pa ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče, so sporočili s PU Novo mesto. 

alkohol tovorno vozilo policija prometna varnost Krško

KOMENTARJI5

Whippet
20. 01. 2026 10.49
pač ni ustavu, je hotu furo do konca odpelat pa mu niso pustil
Odgovori
+1
2 1
PrijaznaOseba
20. 01. 2026 10.29
En manj nevaren na cesti.
Odgovori
+4
5 1
vvvilice
20. 01. 2026 10.14
Takega je potrebno deportirati iz države, lastnik kamiona pa naj pošlje drugega šoferja po vozilo. Kazen za oba, voznika in lastnika kamiona, za zadnjega 10x višja. Boste videli, brez problemov v prihodnje.
Odgovori
+7
8 1
Stane Židanik
20. 01. 2026 11.13
al tadrugi bo tudi pijan
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
20. 01. 2026 10.09
glede na to kaj vse je treba dans na cesti prenasat ni cudno da je okajen
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
