Voznik tovornega vozila z 1,5 promila alkohola in predrto pnevmatiko

Novomeški policisti so med opravljanjem nalog na avtocesti iz smeri Obrežja proti Krškem opazili voznika tovornega vozila romunskih registrskih oznak, ki je vozil s predrto pnevmatiko. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo do Drnovega, kjer so ga ustavili.

Ugotovili so, da gre za 49-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola (1,5 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, danes pa ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.