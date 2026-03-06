Voznik tovornjaka na bencinskem servisu povozil 72-letnika

V četrtek ob 16.25 se je na Cesti 4. julija 74 v Krškem zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

Kot so sporočili s Policije, je 52-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom na bencinskem servisu speljal in s prednjim delom vozila trčil v 72-letnega pešca, ki je prišel izza objekta bencinskega servisa.

Na kraju so mu reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.