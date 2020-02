Voznik tovornjaka na mejni prehod z več kot 1,3 promili alkohola

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so opravljali nadzor prometna na območju mejnega prehoda Obrežje. Ker so domnevali, da voznik tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom vozi pod vplivom alkohola, so mu okoli 9:00 odredili preizkus, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto

35-letni državljan Slovenije je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligramov alkohola oziroma 1,33 grama alkohola na kilogram telesne teže. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so še izpostavili s PU Novo mesto.