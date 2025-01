Voznik tovornjaka občutno prekoračil hitrost, vozil nepripet

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so tamkajšnji prometni policisti v sredo na primorski avtocesti imeli v postopku voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki ni uporabljal varnostnega pasu.

Pri pregledu tahografa pa so policisti ugotovili, da je voznik na delu ceste, kjer je hitrost za to skupino vozil omejena na 80 kilometrov na uro, skoraj ves čas vozil prehitro. Najvišje hitrosti so segale tudi preko 110 kilometrov na uro.

Vozniku so za obe kršitvi izdali plačilni nalog v skupni vrednosti 320 evrov.