Voznik tovornjaka pod vplivom kokaina

Policisti Postaje prometne policije Celje so v ponedeljek dopoldne na avtocesti opazili voznika tovornega vozila, ki je zelo nezanesljivo vozil, zato so na počivališču Lopata z njim izvedli postopek. Najprej so mu ponudili preizkus z alkotestom, ki pa je bil negativen. Nato so naredili še hitri test na droge in ta je pokazal, da je za volan sedel pod vplivom kokaina. Strokovni pregled je voznik odklonil, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.



Vozniku so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Na Okrajno sodišče v Celju pa podali obdolžilni predlog. Za omenjeni prekršek je predvidena globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

"Prepovedane droge, podobno kot alkohol, bistveno poslabšajo zmožnost voznika za varno udeležbo v prometu. Vožnja pod vplivom kokaina pri voznikih vzbuja pretirano samozavest, njihovo vedenje pa je nepredvidljivo, kar je na avtocesti, kjer so hitrosti visoke, gostota prometa pa velika, še posebej nevarno," je ob tem poudarila Trbulinova.

Voznik, ki je prevoze opravljal za samostojnega podjetnika, pa ni vozil le pod vplivom prepovedane droge, pač pa je imel v digitalnem tahografu vstavljeno kartico, ki je potekla že februarja letos. Policisti so mu zaradi tega prekrška izrekli še 2000 evrov globe, zoper samostojnega podjetnika pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe v znesku 4000 evrov.