Voznik tovornjaka za posipanje cest z dvignjenim kesonom trčil v nadvoz

Nesreča na Delavskem mostu v Kranju se je zgodila ob 6.40. Kot so pojasnili na PU Kranj, so policisti opravili ogled kraja in ugotovili, da je voznik tovornega vozila z dvignjenim kesonom za posipanje cest trčil v nadvoz čez most.

Delavski most je bil med 7.40 in 9.45 v celoti zaprt, promet pa je bil preusmerjen na druge ceste. Za tovorna vozila je veljala preusmeritev prek avtoceste in priključka Kranj zahod.