Voznik tovornjaka zaradi slabosti trčil v ograjo, kljub pomoči je umrl

Na kraju nesreče, ki se je sinoči zgodila nekaj po osmi uri zvečer, so posredovali gasilci PGD Dolnji Logatec, Stara Vrhnika in GB Ljubljana, ki so s tehničnim posegom odprli vrata vozila.

Prav tako so nudili pomoč reševalcem NMP Logatec pri reanimaciji voznika, odklopili so akumulatorje na vozilu in prečrpali 350 litrov goriva iz poškodovanega rezervoarja.

Kljub hitri intervenciji je voznik tovornjaka umrl.