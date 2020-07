Voznik tovornjaka zavil s ceste, trčil v parkirani avtobus in umrl

Nesreča se je zgodila v četrtek ob 10.35. Voznik je po trčenju v avtobus ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Rešiti so ga poskušali gasilci JZGRD GE Nova Gorica, ki so ga s tehničnim posegom izvlekli iz vozila, vendar je bilo prepozno.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.